Добро пожаловать !

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Мы очень рады видеть вас на нашем сайте, посвященном вопросам программирования практически на всех существующих языках под различные платформы и операционные системы. Также вы найдете массу информации по администрированию, работе с графикой , использованию и настройке ОС, а также сможете скачать учебники по программированию, обработки 1С, компоненты, исходники программ. Желаем вам хорошего настроения...